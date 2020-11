Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy tuż przed lockdownem ruszyli do pubów

W ciągu ostatniej doby liczba zgonów chorych na COVID-19 na Wyspach wyniosła 492 - najwięcej od połowy maja. Mimo to - jak pisze Reuters - londyńczycy tłumnie udali się do dzielnicy Soho, by ostatni raz przed lockdownem spotkać się w pubie lub restauracji.

Od północy w czwartek Brytyjczycy mają pozostawać w domach i opuszczać je jedynie w celu udania się do pracy, do lekarza lub na zakupy.

Brytyjscy naukowcy alarmują, że druga fala epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii może zebrać jeszcze większe śmiertelne żniwo na Wyspach niż pierwsza, po której Wielka Brytania stała się krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w Europie.