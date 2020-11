Kraska: Każdy lekarz może być użyty do walki z koronawirusem

Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa . Przedłużenie nauki zdalnej oraz objęcie nią uczniów klas 1-3, ograniczenie działalności sklepów w galeriach handlowych, zaostrzenie limitu osób mogących przebywać w kościołach oraz w mniejszych sklepach, zamknięcie placówek kultury, ograniczenie działalności hoteli - to kolejne restrykcje, które mają obowiązywać od 7 co najmniej do 29 listopada. Szef rządu zapowiedział, że jeżeli te kroki nie pomogą w zmniejszeniu liczby zakażeń, może zostać wprowadzona narodowa kwarantanna, czyli "całkowity lockdown".

Odnosząc się do rozwoju epidemii wiceminister stwierdził, że "wszystko w naszych rękach". - Nasza determinacja na wiosnę, przestrzeganie restrykcji spowodowało, że zakażeń było zdecydowanie mniej. Jeśli teraz do tego nie podejdziemy w podobny sposób, to może być bardzo źle - powiedział.

"Bardzo się martwię o kadrę medyczną"

Jego zdaniem, miejsc w szpitalach nie zabraknie. - Bardzo się martwię o kadrę medyczną. W tej chwili każdy lekarz, pielęgniarka czy ratownik jest na wagę złota - oświadczył.

Wiceminister zdrowia został zapytany, czy jest pomysł, aby wszystkie osoby z odpowiednim wykształceniem i podstawową wiedzą medyczną zaangażować w trybie awaryjnym do państwowej służby zdrowia.

- Wiemy o każdym lekarzu w Polsce - gdzie pracuje, jaką ma specjalizację. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby zmobilizować wszystkich, no to tak, jak na wojnie, wszyscy idą walczyć. Myślę, że tutaj nie jest ważne, jaką mamy specjalizację. Można przejść kurs np. obsługi respiratora i ten respirator obsługiwać. Myślę, że każdy lekarz może być użyty do walki z koronawirusem - odparł Waldemar Kraska.



Jak miałoby to wyglądać od strony prawnej?



- W tej chwili wojewodowie mają takie narzędzie, że po prostu oddelegowują lekarza do pracy decyzją i od tego nie ma wyjścia - powiedział. - Ale nie chciałbym, żeby to się odbywało na drodze takiej czysto administracyjnej. Wierzę - i mam już sygnały, szczególnie jeżeli chodzi o personel, który ma pracować w szpitalach tymczasowych - że wielu lekarzy się zgłasza do pracy, wielu ratowników, wiele pielęgniarek. Myślę, że w tym trudnym czasie potrafimy się jako Polacy zmobilizować - podkreślił wiceminister zdrowia.