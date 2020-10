Nauczanie zdalne także w szkołach podstawowych. Premier: Prawdopodobnie dziś decyzja

Szef rządu przedstawił w Sejmie informację na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.

Na początku premier przywołał słowa prof. Mariana Zembali, kardiochirurga i byłego ministra zdrowia, że wszyscy powinni współpracować. - To apel o solidarność - ocenił Mateusz Morawiecki dodając, że przy zmaganiach z epidemią solidarność pomogła wiosną.

Według premiera, eksperci zgadzają się, że w przypadku koronawiursa najgroźniejszy jest kontakt, aktywność społeczna. Powołując się na list naukowców w periodyku "Lancet" Morawiecki stwierdził, że strategia odporności stadnej może prowadzić do wielu zgonów. Zdaniem premiera, naukowcy mówią, że transmisję wirusa przerywa m.in. wietrzenie pomieszczeń.

Morawiecki powiedział, że strategia rządu była skuteczna, ponieważ liczba zakażeń na milion mieszkańców jest mniejsza niż w części krajów Europy.

- Nasza strategia to zasada, by tak budować życie gospodarcze, by móc uczyć się, pracować i nie zamykać gospodarki, a jednocześnie przecinać pas transmisyjny COVID-19 - oświadczył.