W Belfaście odwołano wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgiczne

Irlandia Północna to w ostatnich tygodniach jeden z najbardziej dotkniętych epidemią regionów w Europie. Minister zdrowia w piątek powiedział, że sytuacja jest coraz gorsza z godziny na godzinę, a kolejne ograniczenia będą wprowadzane wkrótce.

The Belfast Health and Social Care Trust, kierujący szpitalami w Belfaście, odwołał wszystkie zaplanowane do końca tygodnia zabiegi chirurgiczne, w tym onkologiczne. Nie poinformowano, jak długo operacje nie będą przeprowadzane.

Przedstawiciele służby zdrowia wyjaśnili, że była to niezwykle trudna decyzja, a powodem była rosnąca liczba pacjentów z covid-19.

We wtorek władze kraju potwierdziły 863 nowe przypadki zakażeń. Średni dobowy wynik z ostatnich siedmiu tygodniu wynosi 334 zakażonych na 100 tys. mieszkańców.