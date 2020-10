Nakaz noszenia maseczek trafi do ustawy. "Uniknąć emocji"

W piątek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że przepisy trafią do ustawy.

– Będzie ten przepis przeniesiony bezpośrednio do ustawy, po to, żeby uniknąć niepotrzebnej dyskusji i emocji, które mają miejsce. Zdania prawników są w tej sprawie podzielone. Jest bardzo duża część prawników, którzy uważają, że obecne rozwiązania są wystarczające – powiedział w rozmowie z rozmowie z Radiem Plus.

- Jest też pewna część prawników, która twierdzi, że te wszystkie przepisy powinny być zawarte nie na poziomie rozporządzenia, a na poziomie ustawy. Żeby uniknąć tej dyskusji, chociaż nasze opinie i analizy wskazują, że to rozwiązanie jest wystarczające, ale żeby uniknąć tej dyskusji przy okazji innych zmian legislacyjnych, ten zapis zostanie doprecyzowany - dodał.