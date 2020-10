Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 17 października Fotorzepa, Robert Gardziński

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzrosła do 157 608, liczba zgonów osób zakażonych - do 3 440 *** 15 października resort zdrowia informował o 8 099 przypadkach koronawirusa wykrytych w ciągu doby - to największy dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem od początku epidemii w Polsce *** 16 października resort zdrowia poinformował o zgonie 132 chorych na COVID-19, w tym 12, u których nie stwierdzono wcześniej chorób współistniejących - to największa liczba ofiar zakażenia koronawirusem od początku epidemii *** Od soboty w czerwonej strefie znalazły się 152 powiaty i miasta na prawach powiatu *** Od 10 października całe terytorium Polski zostało uznane za żółtą strefę, co oznacza m.in. obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych, także pod gołym niebem *** Od 15 października w sklepach obowiązują godziny dla seniorów *** W UE i na obszarze EOG najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w Czechach, najlepsza w Norwegii *** Na całym świecie potwierdzono ponad 39 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła 1,103 mln osób.