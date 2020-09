Rekord na Ukrainie. Prawie 4000 nowych zakażeń koronawirusem

Poprzedni najwyższy wynik na Ukrainie odnotowano 17 września. Rada Bezpieczeństwa Narodowego przekazała wówczas, że nowych zakażeń jest 3584.

Dzienna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła we wrześniu do ponad 3000, co skłoniło rząd do przedłużenia wprowadzonych obostrzeń do końca października.