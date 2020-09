Johnson: Jestem w lepszej formie niż przed COVID. Jak pies rzeźnika

W kwietniu, po siedmiu dniach od pojawienia się informacji o zakażeniu premiera koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z utrzymującą się u Johnsona gorączką trafił on do szpitala.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Johnsona trafił on na oddział intensywnej terapii. Johnson nie był w żadnym momencie podłączony do respiratora, ale musiano podawać mu tlen.

- Obecnie jestem w lepszej formie niż wcześniej, to może was irytować - powiedział Johnson pytany we wtorek przez dziennikarza czy po COVID-19 wrócił do pełni zdrowia.