Epidemia koronawirusa: Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń we Francji. To rekord

Wzrost ten nastąpił po podjęciu przez rząd decyzji o wprowadzeniu bezpłatnych testów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby wykonywanych badań i wzrostu potwierdzonych infekcji.

Poprzedni rekord odnotowano 12 września i wynosił 10 561 przypadków. W ciągu ostatnich siedmiu dni średnia liczba nowych zakażeń wyniosła niemal 8800 dziennie.

Poinformowano, że łączna liczba nowych przypadków wzrosła do 415 481, a liczba zgonów wzrosła o 50 do 31 095, co stanowi drugą co do wielkości liczbę nowych zgonów w ciągu jednego dnia w ostatnich dwóch miesiącach.