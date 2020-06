Wirusolog: Maseczki „na świętego Mikołaja”? To błąd

- Najważniejszy tutaj jest tak naprawdę współczynnik reproduktywności R0. Dla całej Polski on w tej chwili wynosi trochę ponad 1, tak naprawdę 1,11. Oczywiście są miejsca w Polsce, gdzie tych zakażeń jest bardzo mało, chociażby w województwie lubuskim, ale mamy również takie miejsca jak Łódzkie czy Śląskie, (...) w województwie łódzkim to jest akurat ponad 2 - mówił wirusolog.

Pytany o to, jak należy w niedzielę zabezpieczyć się przed udaniem do lokalu wyborczego, Dzieciątkowski ocenił, że „należy przestrzegać standardowych zasad higieny, jakie do tej pory obowiązywały wszędzie”. - To znaczy nosimy maseczki, zwłaszcza w lokalu wyborczym, przestrzegamy dystansu społecznego, oczekując w prawdopodobnych kolejkach przed lokalami wyborczymi. Myjmy jak najczęściej ręce, zarówno przed wejściem, jak i po wyjściu z lokalu wyborczego. No i element dodatkowy - weźmy ze sobą nasz prywatny długopis - tłumaczył.

Lekarz apelował, by „wstrzymać się” z zabieraniem do lokali wyborczych dzieci i fotografowaniem przy wrzucaniu głosu do urny. - Natomiast jeśli ktoś się na to zdecyduje, pamiętajmy o tym, że dziecko powyżej czwartego roku życia powinno też mieć maseczkę - przestrzegał.

Dzięciątkowski ocenił, że Polacy nie przestrzegają poluzowanych już zasad, wprowadzonych po wybuchu epidemii. - To niestety jest dosyć powszechna praktyka, chociaż zupełnie nieprawidłowa. Zauważyłem, że Polacy albo maseczki noszą „na świętego Mikołaja”, czyli na brodzie, ewentualnie nie noszą ich w ogóle. To jest mimo wszystko błąd - mówił.

- Maseczki według wszystkich doniesień naukowych chronią przed transmisją koronawirusa, zwłaszcza jeśli nosimy nie zwykłe maseczki materiałowe, tylko maseczki chirurgiczne, trójwarstwowe. One również w pewnym stopniu nas chronią. Powinniśmy je nosić mimo wszystko - apelował wirusolog z WUM.