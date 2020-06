Indie: W Bombaju więcej zakażeń niż w Wuhan

Tylko w stanie Maharasztra wykryto jak dotąd ok. 90 tysięcy zakażeń koronawirusem.

Liczba zakażeń rośnie też bardzo szybko w stolicy Indii, Delhi - władze terytorium stołecznego Delhi obawiają się, że do końca lipca liczba zakażeń w tym mieście może wzrosnąć do 550 tysięcy co oznaczałoby, że tylko dla chorych na COVID-19 potrzebnych będzie 80 tysięcy łóżek w szpitalach.

Mimo wzrostu liczby zakażeń Indie odmrażają gospodarkę - od 8 czerwca otwarte są m.in. galerie handlowe, biura i miejsca kultu religijnego. Wcześniej wznowiono działanie transportu publicznego, większości sklepów i targowisk.

BBC zauważa, że przez wiele tygodni liczba zakażeń koronawirusem w Indiach - biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców kraju i dużą gęstość zaludnienia - była względnie niewielka. Niewielka była też liczba ofiar COVID-19.

Jednak obecne szybkie wzrosty liczby zakażonych w Indiach, zdaniem ekspertów ds. ochrony zdrowia, mogą wskazywać, iż kraj doświadcza właśnie przesuniętego w czasie szczytu epidemii.

Niepokój budzi fakt, że szpitale w dużych miastach w Indiach są obecnie zmuszane do wysyłania do domu wielu pacjentów z symptomami wskazującymi na zakażenie koronawirusem ze względu na brak wolnych łóżek.