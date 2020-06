Opozycja mogła zablokować możliwość zdalnych posiedzeń Sejmu. Zabrakło głosów m.in. kandydatów w wyborach

W uchwale z 26 marca br. Sejm zdecydował, że posiedzenia Sejmu, komisji i podkomisji mogą się odbywać „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość” do 30 czerwca. Teraz wnioskodawcy chcieli, by artykuł dotyczący tego terminu został usunięty, co w praktyce oznacza bezterminowość obowiązywania tych przepisów. W krótkim uzasadnieniu proponowanej zmiany zaznaczono, że „odbywanie posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest możliwe jedynie w przypadku, gdy (...) obowiązuje stan nadzwyczajny lub stan epidemii”.

Poniżej dalsza część artykułu