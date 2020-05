Niepełnosprawny dziewięciolatek pokonał maraton i zebrał 40 tys. funtów

Na zbiórkę zorganizowaną przez dziewięciolatka darczyńcy wpłacili już ponad 40 tys. funtów. Chłopiec miał nadzieję zebrać 500 funtów. Pieniądze mają trafić do szkoły specjalnej, do której uczęszcza Tobias Weller oraz do szpitala dziecięcego w Sheffield.