Szwecja w ostatnich dniach na pierwszym miejscu z liczbą zgonów per capita

Dane pochodzą z serwisu ourworldindata.org. Powołując się na nie szwedzka agencja TT zwróciła uwagę, że przed tygodniem kraj o największym współczynniku zgonów na milion mieszkańców w ciągu ostatniego tygodnia - Belgię - zastąpiła Szwecja. Wielka Brytania niezmiennie pozostaje druga. W Polsce współczynnik ten wynosi 0,47.

Podobne dane opublikował „Financial Times”, również umieszczając Szwecję jako kraj o najwyższym wskaźniku śmiertelności na mieszkańca.

