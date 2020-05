Missouri: Kolejny zakażony fryzjer. Łącznie narażono 140 klientów

W sobotę informowaliśmy o sytuacji, która miała miejsce w amerykańskim stanie Missouri. Jeden z fryzjerów przez osiem dni obsługiwał klientów, mimo zauważonych u siebie objawów zakażenia koronawirusem. W tym czasie mógł zainfekować 91 osób.

Teraz poinformowano, że test na koronawirusa u kolejnego pracownika tego samego zakładu fryzjerskiego, dał wynik pozytywny. Zainfekowanych mogło zostać przez niego nawet 56 kolejnych klientów.

Urzędnicy twierdzą, że zakażeni pracownicy wykazywali objawy choroby.

Departament Zdrowia dotarł do klientów salonu. Zaproponowano im, podobnie jak pracownikom, możliwość przeprowadzenia testu. Władze liczą na to, że nie doszło do infekcji, ponieważ wszystkie osoby w salonie przez cały czas miały zakryte twarze.