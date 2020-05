Entuzjazm kin studyjnych, sceptycyzm dużych sieci

To nastąpiło szybciej niż się tego spodziewano. Od 6 czerwca widzowie będą mogli oglądać filmy w kinach. Najbardziej cieszą się właściciele małych przybytków X Muzy. Warszawski „Muranów” ruszy od razu. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z wymogiem sprzedawanych będzie tylko 50 procent miejsc. Obsługa bileterska zostanie ograniczona do minimum, prawdopodobnie do jednej osoby. Seanse na trzech salach będą ustawiane tak, by goście z różnych projekcji w holu nie mijali się. Kino zapewni środki dezynfekcyjne. Podobnie będzie w innych małych kinach.

Znacznie trudniejszą sytuację mają duże sieci. Tu właściciele i zarządzający nie ukrywają, że koszty zbyt wczesnego uruchomienia sal mogą być wyższe niż dochody.

Ogromnym problemem jest repertuar. Wiadomo, że dla wielkich sieci liczą się przede wszystkim hity. — A my nie mamy nowych propozycji repertuarowych — nie ukrywa Katarzyna Opatowska z Cinema City. — Dlatego wciąż jeszcze nie możemy podjąć decyzji, kiedy się otworzymy. Podobnie uważa szef sieci „Helios” Tomasz Jagiełło. Bez szczegółowych wytycznych sanitarnych i mocnych tytułów nie może uruchomić swoich kin.

