Las Vegas znów w grze. Gracze nie będą mogli dotykać kart

W przyszłym tygodniu Las Vegas poczyni pierwsze kroki ku otwarciu. Jak zmienią się zasady? Gracze nie będą mogli dotykać kart; przy stołach do black jacka będą mogło usiąść najwyżej trzy osoby oraz cztery do pokera; maszyny do gry będą rozstawione dalej od siebie; wszędzie oznakowania będą przypominać gościom o konieczności trzymania dystansu.

Takie warunki dyktuje pandemia. Eksperci zastanawiają się jednak, czy ograniczone Las Vegas przyciągnie turystów. – Nikt nie przyjeżdża tu, żeby spędzić czas samotnie. To miejsce, gdzie się jedzie, żeby bawić się wśród ludzi – mówi w wywiadzie dla „NYT” Brian Labus z University of Nevada, który jest członkiem grupy doradczej gubernatora Steve’a Sisolaka.

Przed pandemią ponad 3 miliony turystów odwiedzało to miasto w ciągu miesiąca. Od grudnia do lutego br. dochody z hazardu do stanowego budżetu przekroczyły miliard dolarów. Powstawały wielomiliardowe projekty skierowane na przyciągnięcie tłumów, w tym stadion Allegiant na 65 tysięcy widzów czy Circa Resort and Casino z basenami na dachu mogącymi pomieścić 4000 osób.