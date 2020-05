Badanie: Podkowiec chiński mógł być pierwotnym nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2

Prace naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu wykazały także, że nowy koronawirus może atakować nie tylko płuca człowieka, lecz również jelita. Do takich wniosków badacze doszli po analizie próbki kału pacjentki skarżącej się na gorączkę, ból gardła, kaszel i biegunkę. W próbce stwierdzono obecność koronawirusa, badanie sugerowało, że doszło do infekcji jelitowej.

Wcześniej naukowcy odkryli, że ten gatunek nietoperzy przenosił wirusa podobnego do powodującego ciężką ostrą niewydolność oddechową (SARS), który z kolei przypominał nowego koronawirusa. Współautor badania dr Yuen Kwok-yung powiedział "SCMP", że oba odkrycia oznaczają, iż "podkowiec chiński może naprawdę być pierwotnym nosicielem SARS-CoV-2".

W osobnym teście badacze wystawili na działanie wirusa wyhodowane w laboratorium komórki ludzkiego jelita. W komórkach wytworzonych z jelita cienkiego doszło do szybkiej reprodukcji wirusa, jednak to w komórkach z jelita grubego dawka wirusa była większa.

"Replikacja wirusa może prowadzić do objawów gastrycznych, wykrytych u pacjentów cierpiących na COVID-19, jednak dalsze badania są niezbędne, by to określić" - czytamy w "SCMP".

Nie jest przesądzone, czy infekcja była wywołana przyjęciem pokarmu, czy też stanowiła reakcję wtórną po tym, jak wirus rozprzestrzenił się z układu oddechowego na trawienny.

- Jak dotąd nie ustaliliśmy, czy infekcja jelitowa pochodzi od skażonej wirusem żywności, połkniętej flegmy z zainfekowanych dróg oddechowych czy wirusa, który przedostał się do krwioobiegu, a stamtąd do jelita - powiedział Yuen, apelując o mycie rąk przed każdym posiłkiem.