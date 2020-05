Badanie: 2,8 mln Francuzów zakażonych. Brak odporności stadnej

Odporność stadna odnosi się do sytuacji, w której wystarczająco dużo osób w populacji jest odporna na infekcję, aby móc skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby.

W badaniu opublikowanym w magazynie "Science" naukowcy wskazują, że wskaźnik infekcji w najbardziej dotkniętych częściach Francji - wschodniej części kraju i regionie paryskim - wynosi średnio od 9 do 10 procent.

Wskaźnik zakażeń został zmierzony przez Instytut Pasteura. Tego dnia Francja zaczęła likwidować część trwających od niemal dwóch miesięcy obostrzeń.

"W konsekwencji nasze wyniki pokazują, że bez szczepionki sama odporność stadna nie wystarczy, aby uniknąć drugiej fali. Skuteczne środki kontroli muszą więc zostać utrzymane po 11 maja" - uważają naukowcy.

Ogólna liczba zgonów we Francji z powodu wirusa wzrosła w środę do 27074, co stanowi piąty najwyższy wynik na świecie. Całkowita liczba przypadków oficjalnie wyniosła 177700.

Instytut Pasteura poinformował również, że obostrzenia wprowadzone we Francji 17 marca doprowadziły do drastycznego spadku wskaźnika replikacji koronawirusa, z 2,9 do 0,67 w ciągu 55 dni.

Opublikowane w środę hiszpańskie badanie wykazało podobne wyniki. Około 5% ludności kraju zachorowało na tę chorobę.