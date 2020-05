Ameryka zamknięta dla imigrantów

Migranci, którzy próbują przedostać się do USA nielegalnie, są od razu odsyłani do krajów pochodzenia, podczas gdy do tej pory przysługiwała im możliwość stawienia się w sądzie i ubiegania się o azyl humanitarny. W ten sposób, w ciągu ostatnich kilku tygodni, odesłano na południe ponad 20 tys. migrantów, czyli 95 proc. wszystkich, którzy zjawili się na amerykańskiej granicy.