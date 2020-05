Chiny: Dwa nowe zakażenia, 18 dzień bez zgonu na COVID-19

W stosunku do poprzedniej doby to wzrost o jedno wykryte zakażenie.

Jedno z nowo wykrytych zakażeń, to zakażenie, do którego doszło na terenie Chin. Drugi przypadek to zakażenie u osoby, która przybyła do Chin spoza ich granic.

W Chinach wykryto też w ciągu doby 12 bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem - o osiem mniej niż dzień wcześniej.

2 maja był 18 z rzędu dniem, gdy chińska Komisja Zdrowia Publicznego nie informuje o wykryciu w ciągu ostatniej doby zgonu z powodu COVID-19 (w tym czasie liczba ofiar koronawirusa zwiększyła się o jeden z powodu doliczenia do statystyk mężczyzny z Pekinu, który zmarł wcześniej, ale początkowo nie traktowano go jako ofiary wirusa).

Od początku epidemii liczba objawowych zakażeń koronawirusem wykrytych w Chinach osiągnęła poziom 82877. Z powodu COVID-19 zmarło w tym kraju 4633.