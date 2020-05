Hiszpania: Liczba zgonów na COVID-19 znów najniższa od marca

Łącznie od początku epidemii koronawirusa w Hiszpanii zmarło w tym kraju 25 428 osób.

Do zdrowia w Hiszpanii od początku epidemii wróciło 121 313 osób.

Liczba zakażeń koronawirusem w Hiszpanii potwierdzonych badaniem PCR (od pewnego czasu Hiszpania za potwierdzone zakażenia uznaje jedynie te, co do których wynik badania PCR był pozytywny) wynosi 218011. Oznacza to dobowy wzrost liczby zakażeń o 545 - dzień wcześniej wykryto 884 nowe zakażenia.

Hiszpania jest drugim na świecie krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.