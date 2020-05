Chiny popierają dochodzenie WHO ws. pochodzenia wirusa

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że wirus może być wynikiem wypadku w chińskim laboratorium, a sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że USA ma na to dowody. Trump był również krytycznie nastawiony do WHO, nazywając go "chińskim centrum". Stany Zjednoczone wstrzymały swoje finansowanie organizacji.

Trump opisał pandemię jako "atak" gorszy niż Pearl Harbour i 11 września, który "mógł zostać zatrzymany w Chinach".

W czwartek rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Hua Chunying oskarżyła USA o "nieprawdziwe i insynuacyjne uwagi". Dodała, że Chiny poprą ocenę epidemii "w odpowiednim czasie".

- Chiny od dawna wspierają pracę WHO i współpracują z nią w sposób otwarty, odpowiedzialny i przejrzysty - powiedziała rzeczniczka. Podkreśliła, ze Pekin sprzeciwia się upolitycznianiu kwestii pochodzenia wirusa i "naciskom na przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia z domniemaniem winy".