WHO: Nie wiadomo jaką rolę odegrało targowisko z Wuhan

- Targowski odegrało swoją rolę w wydarzeniach, to pewne. Ale jaka to była rola, nie wiemy; czy było źródłem czy miejscem wzmocnienia czy może przypadkowo pewną liczbę przypadków połączono z targowiskiem - powiedział dr Peter Ben Embarek, ekspert WHO ds. bezpieczeństwa żywnościowego i wirusów odzwierzęcych.

Nadal nie jest też jasne czy to zwierzęta czy zakażeni sprzedawcy lub kupujący byli źródłem pierwszych zakażeń na targowisku.

Ben Embarek przypomniał, że w przeszłości badaczom zajęło rok by zidentyfikować wielbłądy jako źródło pojawienia się wirusa MERS, który pojawił się w Arabii Saudyjskiej w 2012 roku.

Uczony dodał, że jest ważne i byłoby pomocne w walce z epidemią, gdyby udało się znaleźć wirusa w wersji przed tym jak przeszedł na człowieka. To pomogłoby bowiem zrozumieć w jaki sposób wirus "zaadaptował się do tego, by być w stanie namnażać się w ludzkim organizmie, jak ewoluował".