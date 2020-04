Rosja: Znów ponad 4 tysiące nowych zakażeń w ciągu doby AFP

Liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Rosji wykrytych w ciągu ostatniej doby wzrosła o 4268. To spadek liczby nowych zakażeń w stosunku do poprzedniego dnia, gdy w całej Rosji wykryto 6060 zakażeń - był to największy w ciągu doby wzrost liczby zakażeń w tym kraju od początku epidemii.