USA: Trump podpisał rozporządzenie wstrzymujące napływ imigrantów

- Aby chronić naszych wspaniałych amerykańskich pracowników, podpisałem rozporządzenie wykonawcze tymczasowo wstrzymujące imigrację do USA. To gwarancja, że bezrobotni Amerykanie będą pierwsi w kolejce do pracy, gdy nasza gospodarka zacznie się otwierać. To również zachowa zasoby naszej ochrony zdrowia dla amerykańskich pacjentów - stwierdził Trump.

Poniżej dalsza część artykułu