USA: Niemal 20 tys. zgonów z powodu COVID-19 w stanie Nowy Jork

W ostatnim czasie poszczególne stany zaczęły zaliczać do zgonów z powodu COVID-19 również przypadki "prawdopodobnego" zgonu wywołanego tą chorobą - zaznacza CNN wyjaśniając, że może to doprowadzić w najbliższych dniach do wzrostu liczby przypadków śmiertelnych zakażenia wirusem w USA.

Najbardziej dotknięty epidemią jest stan Nowy Jork, w którym stwierdzono jak dotąd 263513 przypadków zakażenia koronawirusem i 19439 zgonów spowodowanych przez COVID-19. W stanie New Jersey zakażenie wykryto u 95914 osób.

Łącznie w 12 stanach stwierdzono ponad 20 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.

Najmniej dotknięty epidemią jest stan Alaska - wykryto tam 335 zakażeń koronawirusem. Najmniejszą liczbę zgonów z powodu COVID-19 - 41 - stwierdzono w stanie Montana.