Lubuskie: Spadła liczba wykonywanych testów. Brakuje zestawów izolacji automatycznej wirusa

O sprawie informuje strona gorzowianin.com. Jak czytamy na portalu, w piątek 24 kwietnia do szpitali w województwie lubuskim trafiło pismo od Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w którym informuje on, że od wtorku 21 kwietnia przepustowość laboratorium tutejszej stacji w kierunku diagnostyki koronawirusa zmniejszyła się do 80 próbek w ciągu doby.

Poniżej dalsza część artykułu