Putin: Szczyt pandemii przed nami. Czeka nas nowa faza

- Dzienny wzrost liczby przypadków stosunkowo się ustabilizował, ale to nie może nas uspokoić, sytuacja jest nadal bardzo poważna - powiedział we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin.

Putin zapowiedział, że obecne obostrzenia wprowadzone w kraju będą przedłużone do 11 maja. Po tej dacie władze mogą stopniowo łagodzić ograniczenia. Prezydent zlecił rządowi, by do 5 maja przygotował odpowiedni plan.

- Musimy przygotować się na trudną drogę. Musimy wykazać się rozsądkiem, aby nie stracić wszystkiego, co do tej pory udało nam się osiągnąć - kontynuował prezydent.

Putin przyznał, że w kraju brakuje niektórych produktów, w tym sprzętu medycznemu. Zlecił rządowi, aby zwiększono produkcję sprzętu ochronnego.