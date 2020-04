Korwin-Mikke: Rządzący robią kretynizmy, blokują gospodarkę

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Korwin-Mikke zapytany o to czy życie wyborców jest zagrożone przez wybory prezydenckie w maju, odpowiedział, że rząd wprowadzając obostrzenia musi zdecydować się również na przesunięcie wyborów.

– Rząd robi histerię twierdząc, że jest tragiczna sytuacja i nie wolno wejść do lasu, a jednocześnie każe nam iść na wybory. Albo mamy sytuację dramatyczną - i wtedy nie robimy wyborów, albo idziemy na wybory, ale nie wprowadzamy tych wszystkich ograniczeń – skomentował Korwin-Mikke.

Zdaniem polityka Konfederacji, jeśli wybory korespondencyjne w maju się odbędą, zostaną sfałszowane przez PiS. – Wybory są regularnie fałszowane, w każdych wyborach jest kilkadziesiąt przypadków, że ludzie oddają na kogoś głos, a potem patrzą na wyniki w swojej komisji wyborczej i nie ma tam ani jednego głosu na kandydata na którego zagłosowali – mówił lider partii KORWiN.

Janusz Korwin-Mikke odniósł się również do ustaw tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd. – Polska ponosi kilkanaście miliardów euro strat dziennie z powodu zaleceń rządu, nie z powodu wirusa. To rząd powoduje histerię i zarządzenia w wyniku których powstają ogromne straty gospodarcze. Rząd nie powinien dawać pożyczki przedsiębiorcom, tylko zapłacić odszkodowania, jeśli zamknął hotele, to musi wypłacić hotelarzom za straty – ocenił poseł Konfederacji.