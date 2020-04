Von der Leyen: Osoby starsze mogą być izolowane do 2021 roku

Większość ekspertów jest zdania, że szczepionka, zapewniająca odporność na koronawirusa, nie będzie gotowa do masowej produkcji w ciągu najbliższego roku.

Von der Leyen powiedziała, że rozumie problemy związane z izolację, ale podkreśliła, że „jest to kwestia życia lub śmierci”. - Musimy pozostać zdyscyplinowani i cierpliwi - zaapelowała.

- Dzieci i młodzież będą cieszyć się większą swobodą przemieszczania się wcześniej, niż osoby starsze i osoby z przewlekłymi schorzeniami - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wyraziła też nadzieję, że europejskie laboratoria do końca roku zdołają opracować szczepionkę.

UE była krytykowana, nie tylko w Polsce, za swoje podejście do walki z pandemią koronawirusa. W tym tygodniu do dymisji podał się prof. Mauro Ferrari, szef unijnej Rady ds. Badań Naukowych. Jak tłumaczył, rozczarowała go powolna reakcja UE na rozwój epidemii. Stanowisko zajmował zaledwie trzy miesiące.