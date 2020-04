Szumowski: Epidemia będzie trwała co najmniej rok

- O takich, jak sobie wyobrażamy i takich, jakie mieliśmy do tej pory możemy zapomnieć, dlatego że nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata - odparł.

Kolonie w wakacje? "Możemy zakładać, że ich nie będzie"

Dopytywany, czy możemy zakładać, że w tym roku będą kolonie i obozy wakacyjne, szef resortu zdrowia powiedział: - Możemy zakładać, że ich nie będzie.

- Moim zdaniem nie będzie. Musimy być (na to - red.) przygotowani, no chyba że będziemy mieli immunizację już pewnych grup, na to też się przygotowujemy, żeby sprawdzać, kto jest odporny, kto już miał kontakt z wirusem, kto nie miał tego kontaktu. Są testy, które mamy również w Polsce, tzw. immunoenzymatyczne, ale to dużo dalszy etap w działaniach - zaznaczył Szumowski.