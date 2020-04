"The Times": Wielka Brytania nie ruszy przed 7 maja AFP

Szef brytyjskiego MSZ Dominic Raab, kierujący brytyjskim rządem pod nieobecność wracającego do zdrowia po przejściu COVID-19 premiera Borisa Johnsona , w czwartek ma ogłosić przedłużenie kwarantanny obowiązującej w Wielkiej Brytanii co najmniej do 7 maja - informuje "The Times".