Czarnecki: Pierwsze miesiące pandemii to katastrofa dla UE

- Pierwsze miesiące pandemii to była katastrofa dla UE. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek przewodniczący KE przepraszał za UE - a to uczyniła Ursula von der Leyen wobec Włoch, za brak reakcji UE w związku z koronawirusem we Włoszech - mówił w rozmowie z Michałem Kolanką europoseł PiS Ryszard Czarnecki.