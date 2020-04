Bosak: Antykryzysowe działania rządu mogą być pozorowane

Pytał, co dadzą rządowe pakiety gospodarcze, w których wpisano "twarde zobowiązania" mówiące, że przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc jeśli nie będą redukować zatrudnienia.

- Od samego początku zwracamy uwagę na to, że ma żadnej ujawnionej strategii. Strategia może być zła lub dobra, może być w międzyczasie modyfikowana, ale dobrze, żeby w ogóle jakaś była, bo wtedy przedsiębiorcy wiedzą, jak cokolwiek planować. A w tej chwili nic nie są warte prognozy, kiedy nie wiadomo czy odbudowywać obroty od mają, czy może od czerwca - powiedział Bosak.

Na uwagę, że nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja w czerwcu czy lipcu, Bosak odparł: - Jeszcze raz podkreślę, że lepsza jest wadliwa strategia niż żadna.

- Do wadliwej strategii można się przynajmniej jakoś dostosować, a później to korygować - ocenił. Według niego, rząd nie ujawnia żadnej strategii, "co jest wygodne z powodu politycznego".

- Inne państwa europejskie postępują w inny sposób, np. Austria ogłosiła luzowanie ograniczeń, dość konkretnie zapowiadając, które sklepy w jakim tempie będą otwierane - zaznaczył kandydat Konfederacji na prezydenta.