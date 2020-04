Grodzki: Ministerstwo Zdrowia lekceważy wybitnego fachowca

Grodzki skomentował w ten sposób słowa ministra Szumowskiego z czwartkowej konferencji prasowej. Minister mówił m.in. że musimy przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości zaostrzonego reżimu sanitarnego, która potrwa do czasu wynalezienia szczepionki przeciw COVID-19 lub leków na tę chorobę. To zaś, według jego słów, może potrwać nawet dwa lata.

