Gowin o odmrażaniu gospodarki: Powinniśmy rozważyć podjęcie wyższego ryzyka Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Kierunek jest niewątpliwie dobry. On wyraźnie nawiązuje do tego, co nazwałem planem Sośnierza. Jeśli chodzi o tempo odmrażania gospodarki, to nie jestem do końca usatysfakcjonowany - mówił o zaprezentowanych w czwartek decyzjach rządu Jarosław Gowin, były premier i minister nauki, lider Porozumienia.