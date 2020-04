Poseł Porozumienia: Tutaj państwo okazało całą swoją słabość

Minister zdrowia poinformował w piątek, że przekazał szefowi rządu rekomendację w sprawie „przeprowadzania wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie, gdzie idziemy do urn” - zdaniem Łukasza Szumowskiego, takie głosowanie w sposób bezpieczny można by przeprowadzić najwcześniej za dwa lata.

Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, ocenił, że „wybory korespondencyjne są dużo bardziej bezpieczne”. - Jedynym problemem może być żywotność wirusa na karcie, ale komisja zanim wysypie i zacznie liczyć głosy, może je delikatnie zdezynfekować - mówił w wywiadzie dla portalu dorzeczy.pl. - Wątpliwości Porozumienia dotyczą tego, czy wybory da się zorganizować w tak krótkim czasie i żeby nie było takich uchybień proceduralnych, które spowodują, że przez następne pięć lat mandat prezydenta będzie podważany - zaznaczył.

Były szef NFZ stwierdził, że w Polsce „nie mamy przygotowanego odpowiedniego systemu zbierania próbek”. - Ludzie potencjalnie zakażeni dzwonią do sanepidu, a tam słyszą, że nie kwalifikują się do testu. Albo pacjent musi przejechać do stacji pół miasta i po drodze zakazić tych, których spotka. To jest katastrofa. Nie mamy systemu zbierania próbek i stąd tak chaotyczne wykonywanie testów - ocenił.

- A gdzie konieczne testy dla pracowników ochrony zdrowia? Jeśli minister Szumowski mówi, że mamy możliwość zrobienia 20 tys. testów w ciągu doby, a kadeci ze szkoły pożarnictwa czekają pięć dni na wynik, to coś jest nie tak. Jestem członkiem Zjednoczonej Prawicy, gdzie dużo się mówi o silnym państwie, ale tutaj państwo okazało całą swoją słabość - stwierdził lekarz.

- Z koronawirusem walczymy już dwa miesiące, a system wciąż nie działa. Jedno laboratorium powinna wykonywać co najmniej 2 tys. badań na dobę. Jeżeli robimy 10 tys. testów dziennie, to wystarczy pięć maszyn. A Ministerstwo Zdrowia mówi, że ma do dyspozycji ponad 90 laboratoriów. To co one robią? 100 badań dziennie? To jest wstyd - podkreślił Andrzej Sośnierz.