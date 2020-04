Kanada: Niemal 12-proc. dobowy wzrost liczby ofiar COVID-19

W ramach walki z epidemią władze nakazały obywatelom pozostawanie w domach. W wyniku wprowadzonych restrykcji miliony osób straciły pracę.

- Wprowadzone przez nas środki pomogą nam przez to (epidemię - red.) przejść. I to działa - widzimy, że liczby zmierzając w odpowiednim kierunku, zatem musimy kontynuować to, co robimy - powiedział na codziennej konferencji prasowej kanadyjski premier Justin Trudeau.

- Ludzie muszą wiedzieć, że gospodarka nie zostanie nagle ponownie otworzona i nie powróci z dnia na dzień do stanu sprzed kryzysu. Będziemy musieli postępować bardzo ostrożnie i działać stopniowo, by uniknąć nawrotu (epidemii - red.) - ocenił Trudeau, odnosząc się do ewentualnego łagodzenia obostrzeń.