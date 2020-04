Polacy wierzą, że uda się pokonać pandemię, ale chcą przełożenia wyborów

Chociaż coraz więcej z nas już zdaje sobie sprawę, że najbliższe plany z powodu epidemii mogą ulec zmianie (wzrost o 10pp, do 20 proc.), to tylko nieznacznie zwiększyła się liczba tych, którym doskwiera izolacja (o 2pp, do 21 proc.). A początki zdalnego nauczania wyraźnie, uspokajają obawy o edukację naszych dzieci (spadek o 8pp do 21 proc.

W stosunku do pierwszego badania spadła liczba osób prawdziwie przerażonych obecną sytuacją (7 proc. - spadek o 5 punktów procentowych). Mniej z nas też boi się też braku żywności w sklepach i ewentualności rozruchów lub zamieszek. Równolegle wzrasta liczba osób, które z przekonaniem twierdzą, że przestrzegają zaleceń rząd o tym, jak należy chronić się przed koronawirusem. Spada liczba tych, którzy boją się o swoją przyszłość zawodową (o 5pp do 20 proc.).

Coraz mniej osób podziela wiarę, że koronawirus to broń biologiczna (spadek o 4pp do 10 proc.). Za to rośnie liczba osób negatywnie oceniających działania rządu (wzrost o 8pp do 32 proc.). A w jednym przypadku stajemy się praktycznie jednomyślni, oto aż 79 proc. (wzrost o 16 pp) jest jednoznacznie zdecydowanych aby przełożyć wybory prezydenckie. Ta liczba najszybciej urosła w stosunku do poprzedniego badania. To już nie sygnał a prawdziwy alarm - zauważa Onet.

Nie tylko coraz więcej osób wykazuje prawdziwą troskę o innych (62 proc. wzrost o 4pp), ale też zdecydowanie stara się motywować innych do przestrzegania zaleceń odnośnie sposobów walki z epidemią (58 proc., wzrost o 8pp). Prawdopodobnie, to nowy objaw postaw prospołecznych. Takie formy integracji mogą na trwale zmienić nasze społeczeństwo.

Więcej z nas szczerze boi się zarażenia koronawirusem (49 proc., wzrost o 3pp) ale też więcej wyraźnie wierzy, że uda się go niebawem pokonać (65 proc., wzrost o 5pp). Jednak rośnie niezadowolenie, że kraj jest słabo przygotowany na pandemię.

Traktujemy koronawirusa jak żwir w bucie – psuje nam samopoczucie i komplikuje życie, ale da się go wkrótce usunąć, a póki co, trzeba z nim żyć i maszerować dalej. Dzielnie radzimy sobie z narzuconymi ograniczeniami – poziom niezadowolenia wzrósł minimalnie. Niestety, wraz z czasem izolacji nasza frustracja będzie się pogłębiać. Z drugiej strony, Polacy w dalszym ciągu nie mają ugruntowanej opinii na temat czasu trwania epidemii. Nic dziwnego – to jak długofalowa prognoza pogody.