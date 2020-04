Nowy Jork ma respiratory na 6 dni

Gubernator Cuomo ostrzegł dziś, że ma jeszcze do rozdysponowania 2200 respiratorów. W związku z tym, że każdej doby do szpitala trafia około 350 osób, dla których są one niezbędne - zapas wystarczy na 6 dni.

Cuomo ostrzegł, że państwo wciąż potrzebuje więcej łóżek w szpitalach i sprzętu do ratowania chorych, ale prawdziwym problemem jest brak personelu.

- Najokrutniejsza ironia polega na tym, że teraz Stany Zjednoczone są zależne od Chin w zakresie produkcji niezbędnego sprzętu medycznego - mówił Cuomo na codziennym briefingu. Stwierdził też, że wątpi, by rząd federalny był w stanie zapewnić wystarczająca liczbę respiratorów dla całego kraju.

Do Nowego Jorku przybywają z całego kraju dziesiątki tysięcy emerytowanych pracowników służby zdrowia.

Do pracywrócił także emerytowany główny komisarz policji Nowego Jorku, James O,Neill, który jako doradca będzie wspomagał administrację miasta, nadzorując dystrybucję sprzętu medycznego do szpitali w liczącym ponad 8,4 mln mieszkańców mieście.

- Bohaterowie są wśród nas - skomentował Cuomo dzisiejsze przybycie do Nowego Jorku 250 karetek i 500 lekarzy i ratowników medycznych.

There are heroes among us!@NYCMayor visited Fort Totten in Bayside to thank New York City’s courageous EMTs and paramedics — and welcome some much needed reinforcements. From Kalamazoo to Florida, ambulances and EMS workers are arriving to support our teams and save lives. pic.twitter.com/8yAWUZpj9m