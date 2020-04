Prymas Polski: Oczekuję przedłużenia restrykcji

- Wszystkie wydarzenia, liturgie Wielkiego Tygodnia będą się odbywały w kościołach, natomiast nie będą przy udziale wiernych - powiedział w rozmowie z Radiem Zet arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski.

Abp Polak mówił również, jakie duchowni powinni reagować, gdy widzą, że w kościele przebywa ponad pięć osób.

- Mają obowiązek respektowania tego zarządzenia państwowego, które my jako biskupi podaliśmy. Także we wszystkich rozporządzeniach, które zostały wysłane do parafii w różnych diecezjach, każdy biskup takie rozporządzenie do udziału w Wielkim Tygodniu wydał - powiedział.

Prymas popiera stanowisko ministra zdrowia w sprawie unikania spotkań rodzinnych w trakcie zbliżających się świąt. - Namawia nas do tego pan minister Szumowski. Mówi w sposób konkretny. Ja ufam i wierzę, i mam takie przekonanie, że mówi zgodnie z wiedzą, którą posiada, której ja nie posiadam. Dlatego też uważam, że to jest głos bardzo racjonalny. Sam się zastanawiam… jak miałem zawsze zwyczaj w święta odwiedzić moją mamę i spędzić też z nią przynajmniej fragment tych świąt. Wczoraj rozmawiając też przez telefon, mówiłem, że wydaje mi się, że te święta będę przeżywał jednak w domu, żeby jej nie narażać jako starszej osoby na jakąkolwiek trudną sytuację - mówił.