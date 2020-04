Stan Johnsona stabilny. Nie podłączano go do respiratora

U Johnsona koronawirusa wykryto niemal dwa tygodnie temu - szef rządu poinformował, że wykryto u niego wirusa 27 marca. W niedzielę trafił do szpitala w związku z utrzymującą się gorączką i kłopotami z oddychaniem. W poniedziałek przeniesiono go na oddział intensywnej terapii, gdzie premierowi podawano tlen, ale nie było konieczności podłączenia go do respiratora.

Poniżej dalsza część artykułu