Chiny: Drugi dzień wzrostu dobowej liczby zakażonych

Z danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego wynika, że spośród 63 zakażeń wykrytych w środę - 61 dotyczy osób, które przybyły do Chin spoza ich granic (to największa liczba zakażeń wykrytych u przybywających do Chin od 25 marca). Do dwóch zakażeń doszło na terytorium Chin.

