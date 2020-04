Łukasz Szumowski: Nie przywidujemy nowych, drastycznych obostrzeń

Jednocześnie zapowiedział, że na pewno trzeba spodziewać się przedłużenia obecnie wprowadzonych obostrzeń. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na konferencji prasowej.

- Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Jeśli gospodarka się załamanie będziemy mieli prawdopodobnie więcej zgonów związanych z nowotworami, z chorobami sercowo-naczyniowymi niż tych związanych z COVID-19 - mówił minister.

Szumowski dodał, że na pewno nastąpi "poluzowanie" gospodarki. - Pracujemy w tej chwili nad tym, żeby to zrobić w sposób możliwie najbezpieczniejszy - zapewnił.

Minister zaapelował do wszystkich, by w czasie się świąt się nie spotykać. - Takie spotkania mogą doprowadzić do rozprzestrzenia się wirusa, do śmierci - powiedział.