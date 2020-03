Tomasz Grodzki apeluje do Elżbiety Witek o przyspieszenie prac nad nowelizacją

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o „bezzwłoczne włączenie projektu senackiego do prac sejmowych, aby jego założenia mogły zostać poddane normalnej pracy legislacyjnej”.

„Uprzejmie przypominam, że w dniu 13 marca bieżącego roku Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw” - czytamy w liście marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. „To projekt, którego podjęcie Senat zapowiedział zaraz po tym, jak w poczuciu odpowiedzialności za sytuację w naszej Ojczyźnie przyjęliśmy bez poprawek pierwszą rządową ustawę w tej sprawie. Widząc jej niedoskonałości, dostrzegane także przez rząd, zapowiedzieliśmy przygotowanie zmiany w najszybszym możliwym czasie, z uwagi na konieczność skutecznej walki z koronawirusem oraz skutkami medycznymi, społecznymi i gospodarczymi epidemii” - dodał.

Grodzki podkreślił w swoim liście, że „mimo upływu tygodnia ze zdumieniem stwierdza, że dokument nie ma jeszcze nadanego numeru druku sejmowego i nie jest planowany do włączenia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu”. „Takie podejście wydaje się kompletnie niezrozumiałe w świetle presji czasowej, która ciąży na nas wszystkim w obecnym trudnym okresie” - ocenił. „Nie śmiem nawet przypuszczać, że taki tryb generowania zbędnego opóźnienia może być podyktowany względami politycznymi, ale gdyby tak było, byłby to wielki błąd” - stwierdził Grodzki w liście. „Dodam, że projekt nie zawiera w swej treści żadnych aspektów politycznych, będąc w całości poświęcony aspektom praktycznym walki z epidemią, na które czekają Polacy - zasiłkom, rodzinnym, ulgom dla przedsiębiorców, czy pomocy dla personelu medycznego” czytamy.

Marszałek Senatu zaapelował do marszałek Witek, aby „bezzwłocznie włączyć projekt senacki do prac sejmowych oraz by jego założenia mogły zostać poddane normalnej pracy legislacyjnej”. Jednocześnie podkreślił także, że Senat jest przeciwny wszelkim opóźnieniom procesu legislacyjnego, który związany jest z walką z epidemią koronawirusa. „Sytuacja bezwzględnie wymaga, aby parlament - w trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt Narodu - wypełniał swoją rolę legislacyjną sprawnie i szybko” - zaznaczył Grodzki. Polityk zadeklarował również, jak najszybsze podjęcie przez Senat prac nad ustawami, dotyczącymi walki z epidemią, które będą przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu.