Lek przeciw malarii pomoże w walce z COVID-19?

Wyniki badań zostały przedłożone do publikacji w "International Journal of Antimicrobial Agents”.

- Hydroksychlorochinę regularnie postrzega się jako potencjalne rozwiązanie za każdym razem, gdy pojawia się nowy wirus, gdyż może ona zmienić zdolność wirusa do wiązania się z komórką gospodarza - zauważył Robin May, profesor chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Birmingham. - Dzieje się tak ponieważ hydroksychlorochina jest dostępna i stosowana od dziesięcioleci, jest bardzo dobrze znana, niedroga i może być szybko wytwarzana w dużych ilościach - dodała D’Alessandro.

- To badanie wydaje się obiecujące, ale musimy być bardzo ostrożni, zanim wzbudzimy nadzieję. To nowy wirus i nie mamy jeszcze zbyt wielu danych - zaznaczyła Sarah D'Alessandro, profesor medycyny molekularnej na uniwersytecie w Mediolanie oraz specjalista od malarii, która przez lata pracowała nad hydroksychlorochiną.

Jak pisze France 24, od kilku dni w niektórych aptekach we Francji odnotowano wyjątkowo wysoki popyt na Hydroksychlorochinę. Jednocześnie w kraju zwraca się uwagę na to, że na razie nie powinno się wyciągać żadnych wniosków i twierdzić, że hydroksychlorochina pomoże w walce z COVID-19 .

Zainteresowanie pracą prof. Didiera Raoulta w Marsyli wynika z tego, że jest on pierwszym naukowcem, który przeprowadził badania na ludziach i wydaje się, że mogą one przynieść rozstrzygające wyniki. - Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące dokładnych danych z badania klinicznego, które nie zostały jeszcze opublikowane w żadnym czasopiśmie naukowym, a co za tym idzie, nie zostały jeszcze poddane recenzji - zauważa Medscape, strona internetowa zapewniająca dostęp do informacji medycznych dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. - Ostrożność związana jest także z tym, że badanie przeprowadzono tylko na kilku pacjentach - dodała D’Alessandro.

Co możemy zrobić teraz?

Przypominamy, że nowy koronawirus przenosi się drogą kropelkową - podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Powoduje on gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Należy często myć ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust oraz zasłaniać je zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Nie należy także zbliżać się do osób chorych.

W wideo przygotowanym przez KPRM znalazły się wskazówki, jak zapobiegać zakażeniu:

Często myj ręce, używając mydła i wody

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos

Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zarażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

KPRM zaznacza w swoim spocie, że w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów, należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa. Jak dodano, wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia powinny być wyjaśniane telefonicznie lub przy pomocy innych metod zdalnej konsultacji.

Zwrócono także uwagę, aby nie zgłaszać się samemu do przychodni POZ, za wyjątkiem sytuacji, w której pacjent zostanie o to poproszony w określonym terminie. Podobnie jest także w przypadku szpitali. Nie należy się do nich udawać bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy to zrobić oraz czy jest to potrzebne. KPRM zaznacza, że jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.