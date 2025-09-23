Drony naruszające polską przestrzeń powietrzną, konflikt izraelsko-palestyński i prezydencja Donalda Trumpa – w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” rozmowa ogniskuje się wokół bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i narodowym. Prof. Andrzej Zybała wskazuje na potrzebę redefinicji myślenia o państwie i zagrożeniach, nie tylko militarnych, ale także instytucjonalnych, społecznych i geopolitycznych.

Reklama Reklama

„Trump nie nadaje się do zarządzania światem”

– Trump nie ma predyspozycji intelektualnych do zarządzania światem – mówi prof. Zybała. Ostrzega, że jego powrót może oznaczać poważne osłabienie instytucji demokratycznych w USA i powrót do polityki transakcyjnej, opartej na chwilowych interesach.

W kontekście wojny w Ukrainie i rywalizacji z Chinami Trump może zignorować potrzeby Europy Środkowo-Wschodniej. – Nie zdziwię się, jeśli powie: Rosjanie, macie wolną rękę w tym regionie, bylebyście nie przeszkadzali mi w rywalizacji z Chinami – ostrzega gość podcastu.

Granica z Białorusią to tylko fragment układanki

Zybała przypomina, że nie da się obronić państwa bez sprawnych instytucji i świadomości obywatelskiej. – W Polsce mamy tendencję, by traktować bezpieczeństwo jednowymiarowo: wojsko, granica, mury – mówi. Tymczasem społeczeństwo otwarte, dobrze zarządzane i zaufanie obywateli do instytucji to kluczowe elementy odporności państwa.

Reklama Reklama

Zagrożenie ze strony Białorusi jest realne, ale zdaniem eksperta reakcje polityczne w Polsce są często spóźnione, chaotyczne i wewnętrznie niespójne. Potrzeba strategii, a nie tylko reakcji.

Izrael, pokój i odpowiedzialność Zachodu

W rozmowie poruszono także wątek polityki Izraela i braku woli politycznej do realnych rozwiązań konfliktu z Palestyńczykami. – Młode pokolenie Izraelczyków coraz częściej odczuwa sprzeciw wobec polityki własnego państwa, ale brakuje partnera po stronie palestyńskiej – zauważa Zybała. Problemem jest także to, że Zachód wycofał się z aktywnego udziału w rozwiązywaniu tego konfliktu.

W podcaście nie zabrakło również refleksji nad tym, jak media, instytucje publiczne i edukacja mogą wzmacniać (lub osłabiać) odporność społeczeństwa na kryzysy.

Zachęcamy do wysłuchania całego odcinka podcastu „Rzecz w tym”.