Premier: Stan epidemii nie oznacza przełożenia terminu wyborów

Premier został zapytany o to, czy wybory prezydenckie, mimo trudnej sytuacji, odbędą się w maju. - Stan epidemii nie oznacza przełożenia wyborów na późniejszy termin. Wybory mają się odbyć 10 maja - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób. Podkreślono, że w wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów. W statystyce nie uwzględniono przypadku śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie, która była zakażona koronawirusem, ale nie była to bezpośrednia przyczyna jej śmierci.