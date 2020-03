USA na kwarantannie. 80 mln Amerykanów musi pozostać w domu

W tych stanach w poniedziałek do pracy mogli wyjść tylko pracownicy niezbędnych sektorów, w tym służby zdrowia, policji, straży pożarnej, transportowego, spożywczego, aptek, zakładów produkujących żywność i materiały medyczne. Reszta może wyjść do sklepu po najpotrzebniejsze rzeczy oraz na samotny spacer z psem czy jogging, z zachowaniem fizycznego dystansu od innych osób. To najostrzejsze formy walki z wirusem, jakie wprowadzono w USA.

Decyzje o zakazach wychodzenia z domu oraz inne kroki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w Ameryce leżą w gestii gubernatorów poszczególnych stanów. W zależności od stanu miejskie władze same mogą wprowadzać podobne obostrzenia, z czego skorzystały np. miasta w Kalifornii czy New Jersey.

We wszystkich tych stanach, nawet tam, gdzie większość mieszkańców nie mogła od poniedziałku pójść do pracy, nadal działa komunikacja publiczna, nie zamknięto też granic między stanami. To ostatnie byłoby trudne do wyegzekwowania w wielu regionach, które są połączone gospodarczo i społecznie o wiele bardziej niż np. kraje UE. Decyzją prezydenta Trumpa natomiast zamknięte zostały granice z Meksykiem i Kanadą.